Genç İletişimcilerden Irkçılığa ve Terörizme 'Dur' de Kampanyası

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği, Yeni Zellanda'da meydana gelen ırkçı terör saldırısının ardından kısa film hazırladı. Videoda farklı ülkelerden öğrenciler "Irkçılığa ve terörizme dur" diyerek farkındalık oluşturdu.
Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) öğrencilerince Yeni Zellanda'da yaşanan ırkçı terör saldırısını kınamak ve tüm yaşanan terör eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla video hazırlandı.
UMED Balkanlar, Rusya
, Afrika
, Avrupa
, Ortadoğu ve Amerika
temsilciliklerinden gelen videolarda farklı ülkelere mensup öğrenciler, kendi dillerinde "Irkçılığa ve terörizme dur" dedi.
Videonun içeriğinde; mülteciye tekme atan gazeteci, sporda ırkçılığa maruz kalan futbolcu, Ankara
Tren Garı saldırısı, Paris
saldırısı, Reina saldırısı, İdlib
hava saldırıları, Reyhanlı
saldırısı, Gazze
saldırıları ve Yeni Zelanda
cami saldırılarına yer verildi. Videoda Türkiye
, Rusya, Moldova
, Ukrayna
, Filistin
, İngiltere
, Doğu Türkistan
, Suriye
gibi ülkelerden öğrenciler farkındalık için konuştu.
Sosyal medyada paylaşılan video kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. #IrkçılığaveterörizmeDURde hashtagi kısa sürede sosyal medyada 'TT' oldu. - ANKARA
Güncel
Kaynak: İHA