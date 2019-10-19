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Genç İş İnsanlarından Büyükerşen'e teşekkür

İçlerinde Lale Ergin, Begüm Doğan gibi önemli isimlerin de olduğu ve dünyada büyük bir ekonomiyi yöneten Genç Başkanlar Organizasyonu (Young President Organization) üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

19.10.2019 14:31Genç İş İnsanlarından Büyükerşen'e teşekkür

Heyeti makamında kabul eden Başkan Büyükerşen genç ve başarılı iş insanları ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyükerşen"Bakıyorum hepinizin gözlerinin içi parlıyor. Birbirinden başarılı, güçlü ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz aydınlık insanlar görüyorum. Sizleri Eskişehir'de görmek büyük mutluluk, hoşgeldiniz. İyi ki Eskişehir'desiniz" dedi.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ergin, Aydın Doğan'ın kızı Begüm Doğan, Ahmet Farayalı gibi birbirinden önemli isimlerin içinde bulunduğu heyet ise Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek Başkan Büyükerşen'e yaşanılabilir kentler sıralamasında üst sıralarda bir kent yarattığı için teşekkür ettiler. Heyete daha sonra Belediye Meclis Salonu'nda Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ve bürokratlar tarafından Eskişehir'in gelişimi ve şehircilik çalışmaları ile ilgili bilgi verildi.

Heyet ayrıca tüm geliri engelli ve kız çocuklarının eğitimine bağışlanan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne de bağışta bulundular.


Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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