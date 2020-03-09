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Genç istihdamına 17 milyon euro destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı kapsamında yerel düzeyde NEET'lerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine toplam 17 milyon euro destek veriyoruz" dedi.

09.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:55
Genç istihdamına 17 milyon euro destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı kapsamında yerel düzeyde NEET'lerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine toplam 17 milyon euro destek veriyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Selçuk, Ekonomi
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