Genç judocular EYOF'ta yenilgisiz şampiyon
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) milli judocular, karma takımlar finalinde Rusya'yı 4-0 mağlup ederek altın madalya elde etti.27.07.2019 17:04
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) milli judocular, karma takımlar finalinde Rusya'yı 4-0 mağlup ederek altın madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda, judo karma takımlar finalinde Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi.
Musa Şimşek, Hilal Öztürk, Münir Ertuğ ve Sıla Ersin'den oluşan milli takım, rakibine 4-0 üstünlük sağladı ve namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Ay-yıldızlı sporcular, İtalya, Gürcistan ve Rusya'yı yenilgi yaşamadan 4-0'lık skorlarla yenerek altın madalyayı kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda, judo karma takımlar finalinde Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi.
Musa Şimşek, Hilal Öztürk, Münir Ertuğ ve Sıla Ersin'den oluşan milli takım, rakibine 4-0 üstünlük sağladı ve namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Ay-yıldızlı sporcular, İtalya, Gürcistan ve Rusya'yı yenilgi yaşamadan 4-0'lık skorlarla yenerek altın madalyayı kazandı.
Avrupa, Rusya, Spor
Kaynak: AA
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