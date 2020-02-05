Haberler » Güncel » Genç judocular Samsun'da kampa girdi - Haber

Genç judocular Samsun'da kampa girdi

Ümit ve Genç Erkek Judo Milli Takımları'nın yeni sezon hazırlık kampı Samsun'da başladı.

05.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:58
Ümit ve Erkek Judo Milli Takımları'nın yeni sezon hazırlık kampı 'da başladı.
Gençlik ve Bakanlığının Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen kampa, 70 sporcu katılıyor.
Milli Takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat hazırlık merkezinde birçok Avrupa ve dünya şampiyonunun yetiştiğini söyledi.
Yeni sezonun ilk kampına başladıklarını aktaran Zayimoğlu, "2019'da takım halinde Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olduk. 20 gün sürecek sezonun ilk kampına da başladık. 9 Şubat'ta kampımıza 20 Azerbaycanlı ve 2 Kazak sporcu daha katılacak." diye konuştu.
Sporculardan 17 yaşındaki Berat Bahadır, 7 yıl önce başladığı judoda Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali şampiyonluğu ve 3 Türkiye birinciliği elde ettiğini dile getirdi.
18 yaşındaki Musa Şimşek ise judo ile 7 yıl önce tanıştığını, 3 senedir de olimpiyat hazırlık merkezinde çalıştığını belirterek, 2 Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu ifade etti.
Genç judocular Samsun'da kampa girdi

Samsun, Genç, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 15:47:43