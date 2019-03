Genç Judocular Yunanistan'da Tatamiye Çıkacak

Kaynak: AA

Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakaları yarın Yunanistan'da başlayacak.Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 19 kadın ve 25 erkek sporcu temsil edecek.Organizasyona 26 ülkeden, 132 kadın ve 233 erkek judocu katılacak.Tatamiye çıkacak Türk sporcular şöyle:Kadınlar:48 kilo: Gamze Sayma ve Özge Andiç52 kilo: Zeliha Cinci, Kader Divan ve Eda Karademir57 kilo: Buket Mercan, Kübra Şenyayla, Hasret Bozkurt ve Minel Akdeniz,63 kilo: Nurdan Almalı70 kilo: Merve Topoğlu, Melike Kablan ve Burcu Aksoy78 kilo: Ece Zurnacı, Saliha Taşan ve Kübra Aydoğdu+78 kilo: Mine Kalender, Yağmur Şengül ve Sevda Taşlı.Erkekler:60 kilo: Emirhan Karahan, Salih Yıldız, Enes Uysal, Berkan Bedir ve Burak Mecit66 kilo: Berkin Özcan, Seyit Erel, Berat Kılıç, Abdülaziz Kara ve Eren Aksoy73 kilo: Can Çelik, Umalt Demirel, Bayram Kandemir ve Yusuf Esirci81 kilo: Recep Çimen, Burak Çuhadar ve Ahmet Çiftçi90 kilo: Fatih Kösa, Can Güzel ve Emre Kılınç100 kilo: Kemal Aydın, Can Talay ve Enes Acet+100 kilo: Emrullah Uçar ve Furkan Güner.