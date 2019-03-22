22 Mart 2019, 10:10
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Genç Judocular Yunanistan'da Tatamiye Çıkacak

Genç Judocular Yunanistan

Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakaları yarın Yunanistan'da başlayacak.

Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakaları yarın Yunanistan'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 19 kadın ve 25 erkek sporcu temsil edecek.

Organizasyona 26 ülkeden, 132 kadın ve 233 erkek judocu katılacak.

Tatamiye çıkacak Türk sporcular şöyle:

Kadınlar:

48 kilo: Gamze Sayma ve Özge Andiç

52 kilo: Zeliha Cinci, Kader Divan ve Eda Karademir

57 kilo: Buket Mercan, Kübra Şenyayla, Hasret Bozkurt ve Minel Akdeniz,

63 kilo: Nurdan Almalı

70 kilo: Merve Topoğlu, Melike Kablan ve Burcu Aksoy

78 kilo: Ece Zurnacı, Saliha Taşan ve Kübra Aydoğdu

+78 kilo: Mine Kalender, Yağmur Şengül ve Sevda Taşlı.

Erkekler:

60 kilo: Emirhan Karahan, Salih Yıldız, Enes Uysal, Berkan Bedir ve Burak Mecit

66 kilo: Berkin Özcan, Seyit Erel, Berat Kılıç, Abdülaziz Kara ve Eren Aksoy

73 kilo: Can Çelik, Umalt Demirel, Bayram Kandemir ve Yusuf Esirci

81 kilo: Recep Çimen, Burak Çuhadar ve Ahmet Çiftçi

90 kilo: Fatih Kösa, Can Güzel ve Emre Kılınç

100 kilo: Kemal Aydın, Can Talay ve Enes Acet

+100 kilo: Emrullah Uçar ve Furkan Güner. Spor
Kaynak: AA



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