17.06.2019 09:50
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Genç Judocularımız Balkan Şampiyonu oldu

Genç Judocularımız Balkan Şampiyonu oldu

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Milli Takımımız adına iki altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu oldu.

Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirildi.

Şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyespor'dan 38 kiloda Yusuf Can Uzun ve 57 kiloda Fatma Nur Birer, Milli Takımız adına tatamiye çıkan sporcular oldu.

9 ülkeden 224 sporcunun katıldığı turnuvada genç sporcularımız Yusuf Can Uzun ve Fatma Nur Birer rakiplerini saf dışı bırakarak finale kadar yükseldiler.

Final müsabakasında da rakiplerini yenmeyi başaran sporcularımız ülkemiz adına iki altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu oldu.

Kaynak: Bültenler
Konya, Makedonya, Güncel

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