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Genç kadın, annesi tarafından reddedilen kuzuya annelik yapıyor

Tokat'ta genç bir kadın, annesinin reddettiği yavru kuzuyu sahiplenerek oturduğu apartman dairesinde kuzuya adeta bir bebek gibi bakıyor.

24.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:11Genç kadın, annesi tarafından reddedilen kuzuya annelik yapıyor
'ta genç bir kadın, annesinin reddettiği yavru kuzuyu sahiplenerek oturduğu apartman dairesinde kuzuya adeta bir bebek gibi bakıyor.

Yeşilırmak Mahallesinde yaşayan Şimşek ailesi, ikiz doğum yapan koyunun kuzularından birisine bakmaması üzerine sahiplenmeye karar verdi. Bugüne kadar evlerinde kedi, kuş, balık gibi evcil hayvanlar besleyen Elif Şimşek (21) kuzuyla yaşamaya başladı. Altını bezlediği kuzuyu biberonla besleyen, çeşitli kıyafetler giydiren Şimşek, siyah tüylü kuzusuna 'zeytin' ismini verdi. Kuzusuyla yatıp kalkan Şimşek, dışarıya da kuzusu ile çıkıyor. Yanında biran olsun ayırmadığı kuzusuna gözü gibi bakan Şimşek, "Annesi ikiz oldukları için kardeşini kabul etti, 'i kabul etmediği için sahiplendik. Kıyafetler giydiriyorum. Evde birlikte zaman geçiriyoruz, peşimi bırakmıyor. Misafirliklere, kafeye, parka birlikte gidiyoruz. Birlikte uyuyoruz. Geçen gün kafede köpeğe benzetenler oldu, kuzu olduğunu fark edince şaşırdılar. Fotoğraf çekinmek isteyenler oluyor" dedi.

"Kuzumuz gören herkes yemeyi planlıyor"

Anne Dürdane Şimşek ise eşini 8 yıl önce yurt dışında trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirterek, "Elif, bu boşluğu hayvanlarla daha çok hayvanlarla kapatmayı seviyor. Evde üçüncü birisini istedi, kardeşi olmayınca bu hayvan oldu. Kedi, köpekten sonra kuzu oldu. Ama ben hepsinden çok kuzudan memnun oldum. Zeytin evimizin bir üyesi gibi, bakımı biraz zahmetli. 5 günde bir paket bez harcıyoruz. Günde 2 litre süt içiyor. Yaklaşık 1,5 aydır birlikteyiz nasıl ayrılacağız bilmiyorum. Büyüdükçe zahmeti çoğalacak. Sonrasında köyde bakmayı düşünüyoruz. Kuzumuz gören herkes yemeyi planlıyor. Bu bizim zorumuza gidiyor 'kuzumuza öyle şeyler söylemeyin' diyoruz. Kesmeyi düşünmüyoruz, eceli gelene kadar yaşayacak. Belki ilerde yavruları olur. Büyüsün ve çoğalsın diye düşünüyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Zeytin, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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