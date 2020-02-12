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Genç kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın banyoda ölü bulundu.

12.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:37Genç kadın banyoda ölü bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın banyoda ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 6188 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, üç yıllık evli olduğu öğrenilen Büşra Erkan (25), kayınvalidesiyle birlikte pazara gitmeye hazırlanıyordu. Duş almak için banyoya giren Erkan, uzun süre banyodan çıkmayınca aynı sokakta oturduğu kayınvalidesi durumdan şüphelendi. Gelininin evine giden kayınvalide uzun süre kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

Çilingir kapıyı açtı gelininin cansız bedeni ile karşılaştı

Büşra Erkan'ın alt katta oturan komşusuna durumu anlatan kayınvalidesi daha sonra adrese çilingir çağırdı. İkametin dış kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren kayınvalide gelinini hareketsiz halde banyoda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Büşra Erkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Erkan'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının da incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Büşra Erkan'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olayın meydana geldiği adrese geldi. Erkan'ın banyoda ölü bulunduğunu öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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