Genç kadın, çalılıklar arasında yarı çıplak halde ve yaralanmış şekilde bulundu

21 yaşındaki Rus model Ksenia Puntus, geçtiğimiz gece, erkek arkadaşının dairesinin bulunduğu apartmanın çok yakınında bir yerde, yarı çıplak ve yaralanmış halde bulundu. Talihsiz modelin bacaklarında ve kaburgalarında kırıklar olduğu ortaya çıktı. Genç modelin meslektaşı Alesya Kafelnikova'nın vahim olayla alakalı iddiaları ise oldukça ilginç.

"ERKEK ARKADAŞI PENCEREDEN ATTI"

Talihsiz modelin kendisi gibi model olan arkadaşı Alesya Kafelnikova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ksenia Puntus'un erkek arkadaşının olay günü evinde parti verdiğini, Ksenia'nın da orada bulunduğunu, arkadaşının erkek arkadaşı tarafından penceren atılmış olabileceğini iddia etti.

ERKEK ARKADAŞ, ÜNLÜ BİR FİLM YÖNETMENİNİN TORUNU

Alesya Kafelnikova, Ksenia'nın 20 yaşındaki erkek arkadaşı Andrei Bakov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü bir destekçisi, ünlü bir yönetmen olan Nikita Mikhailov'un torunu olduğunu, bu yüzden olayın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.