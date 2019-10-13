Genç kadın girişimci devletten aldığı destekle zeytinyağı fabrikası kurdu

Genç kadın girişimci devletten aldığı destekle zeytinyağı fabrikası kurduKadın fabrikatör

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Tekstil Mühendisi Nezahat Cansu Bulan, 70 ton zeytin işleme kapasiteli zeytin yağı fabrikası kurdu. Kadın fabrikatörün işletmeciliğinde açılan tesis görkemli bir törenle hizmete açıldı.Zeytinci bir ailenin kızı olan Nezahat Cansu Bulan, tekstil ve makine mühendisliği eğitimi alırken, zeytinden kopamadı ve devlet desteği ile Dursunlu, Ulubeyler yol kavşağında zeytinyağı fabrikası kurdu.Kosgeb'den 50 bin lira genç girişimci desteği alan Bulan, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesiyle aldığı bir milyon 200 bin lira hibe ile de zeytinyağı fabrikası kurarak bölgede onlarca kişiye iş istihdamı sağladı.Boztepe Zeytincilik adı verilen fabrikanın açılışına, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ayşe Çetin, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol, Ticaret Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı, Balıkesir Kosgep ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.Törene katılan konuklara teşekkür eden Nezahat Cansu Bulan, "Hedefimiz Gömeç zeytinyağını Türkiye de ve dünyada tanıtmak ve ihracat yapmak. Kırsalda kalkınma ve istihdam sağlamak istiyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Butik üretim yapacağız Bunların hepsini gerçekleştirmek için genç girişimci olarak yola çıktım. Fabrikamız 500 metre kare kapalı alanda, günlük 70 ton zeytin işleme kapasitesine sahiptir. Fabrikamızda yeri üretim makineler kullanılmıştır. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Bana desteğini esirgemeyen aileme ve eşime çok teşekkür ediyorum."dedi.Baba Ahmet Karagöz de, " Burada katma değeri yüksek zeytinyağı üretilecek. Yerli makineleri kullandık. Zeytinyağımızı yurdumuzda ve dünyada tanıtmak istiyoruz" dedi. Genç girişimci Nezahat Cansu Bulan'ı kutlayan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da, " Bu gün yeni bir zeytinyağı fabrikasının açılışını yapıyoruz. Butik üretim yapacak bu fabrikanın sahibi bir genç kızımız. Başarılı olacağına inanıyorum. Gelecek gençlerde" diye konuştu. Yapılın konuşmaların ardından tesisin kurdelesi, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve diğer konuklarla birlikte kesilirken, fabrika gezildi. Tören öncesi konuklara etli pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA