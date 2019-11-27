Haberler » 3. Sayfa » Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı - Haber

Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı

Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldıSAMSUN - Samsun'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.

27.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:30
Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı
SAMSUN - 'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Anıt Park'ta meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen 30'lu yaşlardaki genç bir kadın parkta bulunan bankın üzerinde oturur vaziyette sızdı. Ağzı açık bir şekilde bankta sızan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri kadını sedyeye alarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:13 Nazilli'de beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı
22:12 Ordu'daki seri katil, kurbanları ile pazarlık yapıp, geceleri katletmiş
22:06 FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol
21:59 Söğüt'te 4 kaçak yapının yıkımı ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi
21:57 Savcı arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa müebbet istedi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:50:44