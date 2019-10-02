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Genç kadın güreş milli takımı, balkan şampiyonu oldu

Genç Kadın Güreş Milli Takımı, 10 madalya alarak Balkan şampiyonluğunu elde etti.

02.10.2019 17:25Genç kadın güreş milli takımı, balkan şampiyonu oldu
Genç Kadın Güreş Milli Takımı, 10 madalya alarak Balkan şampiyonluğunu elde etti.
Bulgaristan'ın Panagyurıshte kentinde düzenlenen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda, milli takım 6 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde Balkan şampiyonu oldu. Madalya alan milli güreşçiler şöyle:
Altın madalya: 50 kg: Zehra Demirhan, 53 kg: Çağla Yarım, 57 kg: Elvira Kamaloğlu, 62 kg: Elmas Çelik, 65 kg: Cansu Aksoy, 68 kg: Nesrin Baş.
Gümüş madalya: 55 kg: Melda Dernekçi, 72 kg: Vahide Nur Gök, 76 kg: Meryem Yılmaz.
Bronz madalya: 59 kg: Özge Fındıkçı.



Gümüş, Spor

Kaynak: DHA

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