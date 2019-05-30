Genç kadın intihar etti

Erzurum
Yunus Emre Mahallesi'nde bunalıma giren genç kadın 5. kattan atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ç.A. (25) yaşadıkları binanın beşinci katından atlayarak intihar etti. Daha öncede intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Ç.A. olayın hemen ardından kaldırıldığı bölge eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ERZURUM
Erzurum
, Güncel
Kaynak: İHA