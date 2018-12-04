Genç Kadın, Koruyucu Aileye Saldırdı, Tutuklanınca da Kadın Polise Kafa Atıp Burnunu Kırdı

Olay, KKTC Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de meydana geldi. 30 Kasım tarihinde saat 12.30 sıralarında Tuğba Tiken'in 15 aylık çocuğunu ebeveyn haklarını Sosyal Hizmetler Dairesi'ne devretmesine rağmen yasal hakkı olmaksızın koruyucu aile olan N.D.'nin evine gitti. Çocuğu izinsiz aldığı sırada kendisini uyaran N.D.'yi darp eden Tiken, aynı gün yakalandı.

ÇOCUK KAÇIRMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Tiken, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde hücre görevlisi olan kadın polis memurunun burnuna kafa atıp, kırdı.

"Mülke tecavüz", "darp", "yasal varisi olmadan çocuk kaçırmak" ve "vahim zarar" suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Tuğba Tiken, bu gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

"5 KİŞİ BENİ DARBETTİ"

Mahkemede söz alan zanlı Tiken, polise vurduğunu kabul ettiğini söyleyerek, "Rapor sunsunlar. Yavaş vurdum. Beş kişi beni darp etti. Ben yurtta büyüdüm, çocuğum da yurtta büyüsün istemiyorum. Çocuğun vekaletini aldılar. Kağıdı okumadan imzaladım" dedi.

Polis memuru Necip Taşlı ise uyuşturucu suçundan cezaevinde olan zanlının, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak 30 Kasım'da tahliye olduğunu ve cezaevinden çıktığı gün söz konusu suçları işlediğine dikkat çekti. Taşlı, ayrıca zanlının sosyal paylaşım sitesinde çocuğunu İngiltere'ye kaçıracağı yönünde paylaşımda bulunduğuna değindi. Taşlı, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.