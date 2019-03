Genç Kadın Mimar, Başarısının Sırrını Anlattı - Tekirdağ

Kaynak: AA

Dünyanın en kapsamlı uluslararası mimarlık okulu olma özelliğini taşıyan İngiltere'deki The Architectural Association'ın (AA School), "Uluslararası Mars Projesi" tasarım ekibine kabul edilen genç mimar, başarısının sırrını anlattı.Yüksek Mimar Saadet Yüncü (25), AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA School ekibine katılan ilk Türk mimar olmanın kendisi için gurur verici olduğunu, daha da güzel bir seviyeye gelmek için çok çalıştığını söyledi.Dünyada artık teknolojik bir döngünün hakim olduğunu, gelişen teknolojinin üstüne bir şeyler koyarak yol almanın kişisel gelişime büyük katkı sunacağını ifade eden Yüncü, gençlerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.Çalışmalarını ileri teknoloji üzerine kurduğunu ve bu kapsamda yol almaya gayret gösterdiğini anlatan Yüncü, konuşmasına şöyle devam etti:"İleri teknoloji üzerine yeni binalar gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bilimi takip etmeyi, unutmamaları, bırakmamaları lazım. İleri teknoloji zamanındayız. Artık kodlamalar hayatımıza girmeye başladı. Bunlar her alanda mimarlıkta var, mühendislikte var. Bu kodlamaları her alanda hayatımıza adapte etmemiz lazım. Mesleğinizi geliştirirken kendinizi de geliştirmeyi unutmayın. Sosyal ve kişisel gelişimlerine çok önem vermeleri gerekiyor. Mesleki başarının en büyük etkeni budur. başarının sırrı kişisel gelişimlerine önem vermeleri ve hayatında her alanında çok aktif olmaktan geçiyor.""Mars Projesi tasarım ekibine kabul edilen ilk Türk oldum"Yüncü, AA School tarafından Mars gezegenine en yakın yapıya sahip olan Ürdün'ün güney bölgesinde bulunan Wadi Rum Çölü'nde yapılan araştırma ve tasarım ekibi tarafından yürütülen yüzey ve mimari inceleme çalışmaları ile "Asrın projesi" olarak nitelendirilen ve Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren İstanbul'daki Marmaray metro hattı çalışmalarında da yer aldığını aktardı.Daha önce yurt dışında çeşitli seminerlere katıldığını ve burada eğitimler aldığını aktaran Yüncü, "Uluslararası projelerde görev alıyorum. Mars'tan önce çalışmalarım da vardı Türkiye'de bir ilk olan. Uluslararası Mars Projesi tasarım ekibine kabul edilen ilk Türk oldum. The Architectural Association, AA School'un Ürdün'de yaptığı çalışmalara dahil oldum. Daha önce Almanya'da, İsviçre'de robot kullanmayı, kod kullanmayı ve yazılım yazmayı öğrendim. Dolaysıyla bu okula katılmamda en büyük etken bu oldu." diye konuştu.