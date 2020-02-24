Haberler » 3. Sayfa » Genç kadın nişanlısını ormanda boğazını keserek öldürdü - Haberler

Genç kadın nişanlısını ormanda boğazını keserek öldürdü

Eskişehir'de bir kadın, 'nişanı atacağını' söylediğini iddia ettiği nişanlısını ormanlık alana götürüp boğazından bıçaklayarak öldürdü.

24.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:06Genç kadın nişanlısını ormanda boğazını keserek öldürdü
'de bir kadın, 'nişanı atacağını' söylediğini iddia ettiği nişanlısını ormanlık alana götürüp boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı içerisinde meydana geldi. Kent Ormanı'nda bir erkek cesedi bulunduğu ihbar alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma neticesinde Öztürk (28) ile nişanlısı Zehra Ö.'nün(22) öğle saatlerinde Kent Ormanına girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra Zehra A.'nın ormandan tek başına çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Emrah Öztürk hakkında ailesinin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ilanında bulunması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, nişanlısı Zehra Ö.'nün bilgilerine ulaşıldı. Telefona cevap vermeyen Zehra Ö., olayın ertesi günü Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmayla yakalandı.

Nişanlısını öldürdüğünü itiraf etti

Otobüse binmek üzere yakalanan genç kadın, yapılan sorgulama sonucunda nişanlısı Emrah Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf ederek, 'aralarında sorunlar olduğunu ve nişanı atacağını' söylediği için öldürdüğünü belirtti.

Boğazını kesmiş

Öte yandan cinayet bölgesinde Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) tarafından yapılan araştırma sonucunda, hayatını kaybeden Emrah Öztürk'ün karın bölgesinde 8 adet 2 santimetre genişliğinde bıçak yarası olduğunu ve boğazının kesildiği öğrenildi. Öztürk, otopsi işlemleri için Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Emrah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
25.02.2020 00:20:59