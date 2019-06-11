Genç kadın sevgilisine atacağı kalçasının fotoğrafını halıcıya gönderince ortalık karıştı!

İngiltere'de genç kadın yaptığı hatayla sosyal medyada gündem oldu. Genç kadın kalçasının fotoğrafını sevgilisi yerine halı şirketine attı.

MERDİVENLERLE BİRLİKTE KALÇASININ FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Olay İngiltere'de yaşandı. Genç kadın evinin halısını değiştirmek için halıcıyla sosyal medya hesabından konuşmaya başladı. Daha sonra halıcı ona eğer 'halı döşenecek yerin fotoğrafını atabilir misiniz?' diye sordu. Kadın halı döşenecek merdivenlerin fotoğrafını atarken yanlışla kalçasının fotoğrafını da halıcı adama gönderdi. Yaptığı hatanın farkına varan kadın, hemen halı şirketine mesaj yollayıp fotoğrafı yanlışlık gönderdiğini ve özür dilediğini söyledi. Firma yetkilisi genç kadının isteği üzerine fotoğrafları sildi.

"SEVGİLİME GÖNDERECEKTİM"

Başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın çok konuşuldu. Genç kadın konuyla ilgili, "Sevgilime göndereceğim fotoğrafı yanlışla halı şirketine gönderdim. Çok utanıyorum." ifadelerini kullandı.