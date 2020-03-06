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Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı

Antalya'da henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartıştığı erkeği tokatlayan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde öfkesi dinmeyen kadının sandalyeleri ve masaları devirdiği görülüyor.

06.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:57

'da alışıldık görüntülerin tersine bu kez genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı. Genç adamı defalarca tokatlayan kadın, etraftaki masa ve sandalyeleri de fırlatınca, adam polise sığındı.

Antalya'nın ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde ikilinin önce tartıştığı görüldü. Tartışmanın şiddetlenmesiyle çantasını fırlatan kadın daha sonra erkeği defalarca tokatladı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Erkeğin kaçması üzerine daha da sinirlenen kadın esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüntülendi.

"KADINA ŞİDDETİN TERSİ OLDUĞU İÇİN ŞAŞIRDIM"

Kalekapısı esnafı Nurettin Şahin, "Sabah geldiğimde masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasına bakınca bir kadının erkek bir şahsa şiddet uyguladığını gördüm. Bu zamana kadar hep kadına şiddet konuşulduğu için biraz şaşırdım" dedi.

Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (9)
MESSA:beyler bu baslangic kadinlara cok yuz verildi kadin karakterstik olarak kaldirmaz bunu kadin kamyon gibidir cok basarsan freni patlar sonra durdur durdrabilirseniz . .
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ADINIZI YAZIN:ERKEĞE ŞİDDETE HAAAAYIR!!!
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HALİT:Allah o istanbul sözleşmesinin belasını versin kadınları şımarttılar başımıza çıkardılar buna çanak tutan kadın tapıcısı erkek müsveddeleri de bayram etsin şimdi
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CEVAP:Travesti olmasın !? :))
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ANONİM:Kız Adanalı bence
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GÜLTEPELİ:yazık biz erkeklere gelen geçen dövüyor bizi
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TEK:kadın dedinmi böyle olacak
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PİSKOPAT DEĞİL PSİKOPAT:kurtarsanıza la adamı ne bakıyonuz bön bön
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ADANALİ:hangısı erkek hangısı kadın anlayamadım
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6.03.2020 12:31:45