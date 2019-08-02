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Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltında

İstanbul'dan getirdikleri kokain ve uyuşturucu hapları Samsun'da piyasaya sürmek isteyen 2 kişinin tutuklanmasının ardından tutuklananlardan 1'inin karısı da aynı suçtan gözaltına alındı.

02.08.2019 10:54 Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltında
İstanbul'dan getirdikleri kokain ve uyuşturucu hapları Samsun'da piyasaya sürmek isteyen 2 kişinin tutuklanmasının ardından tutuklananlardan 1'inin karısı da aynı suçtan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği ve piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Narkotik polisi Havza ilçesinde Hacı A.'nın içinde bulunduğu otomobilde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ile otomobilde yapılan aramada 4 bin 400 adet ekstasy uyuşturucu hap ile yaklaşık 100 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Ferhat P. de yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Hacı A. ve Ferhat P., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Havza Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hacı A. ve Ferhat P. dün mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında dün tutuklanan Ferhat P.'nin eşi Neslihan P.'yi gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Neslihan P. "uyuşturucu ticareti" suçundan Havza Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, İstanbul, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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