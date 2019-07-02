02.07.2019 19:26
Haberler» Güncel» Haber

Genç kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Genç kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 35 yaşındaki Hülya Yılmaz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 35 yaşındaki Hülya Yılmaz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Subaşı Mahallesi, Seyfi Demirsoy Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hülya Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bugün saat 16.30'da adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı belirtilen Yılmaz'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Turgutlumanisa
Kaynak: DHA
turgutlu, polis, ölüm, ölü, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:23   Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı
20:22   Manavgat'ta orman yangını
20:21   SPOR Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı
20:20   Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz Saraya göre acil durum değil
20:20   Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
20:18   Tarsus'ta devrilen vincin sürücüsü yaralandı
20:17   Tunceli'de Sivas'ta ölenler anıldı