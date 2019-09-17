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Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler

ADANA'da 2 kişi tarafından darbedilip, üzerine siyah renkli sıvı dökülen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca, hastanede tedaviye alındı.

17.09.2019 12:07Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler
ADANA'da 2 kişi tarafından darbedilip, üzerine siyah renkli sıvı  dökülen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı. Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu 2 kişi tarafından önce tehdit, ardından da darp edilen Karaca, üzerine dökülen siyah renkli sıvı madde nedeniyle hastaneye götürüldü. Karaca, Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, dökülen maddenini ne olduğu araştırılıyor. Şüpheliler L.G. ve O.G. ise gözaltına alındı.



Ebru Berköz Karaca, Menderes, Güncel

Kaynak: DHA

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