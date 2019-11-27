Haberler » 3. Sayfa » Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı - Haber

Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı

Adana'da bir genç kadının telefonunu alıp kaçan kapkaççı kadının çığlık atmasıyla olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

27.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:16Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
'da bir genç kadının telefonunu alıp kaçan kapkaççı kadının çığlık atmasıyla olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde 19 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki L.Z.Y. caddede telefonla konuşarak giderken arkasından yaklaşan kapkaççı telefonu alıp kaçtı. Bu arada genç kız çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar zanlının hem peşinden koşup hem de polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda polis ekipleri, şüphelinin genç kızın telefonunu kapkaç yaparak alma anının güvenlik kameralarına ulaştı. bu görüntülerden zanlının kimliğini tespit etmeye çalıştı.

İkinci olayda ise 25 Kasım günü Kuruköprü Mahallesi'nde bir zanlı, Melike D. (44) isimli genç kadın telefonla konuşurken telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Ancak genç kadının çığlık atması üzerine olay yerine yakın olan asayiş ekiplerinin gelmesiyle şahıs kaçamadan yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.

Öte yandan polis ekipleri 6 gün önce meydana gelen kapkaç olayının güvenlik kameralarını da incelediğinde olayı gerçekleştiren kişinin aynı şahıs olduğunu belirledi. İsminin Muhammet Hüseyin A. (22) olduğu öğrenilen zanlı ilk kapkaç olayını da kendisinin yaptığını itiraf etti. Zanlı telefonu sattığı yeri de söyleyince polis ilk çalınan cep telefonu da bulup sahibine teslim etti. Telefonu satın alan şahsa da çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:02 Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi
10:58 Başpehlivan Ali Gürbüz kaza geçirdi
10:58 Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
10:57 Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:56 Emniyet personelleri Temel Afet Eğitimi aldı
10:36 Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 11:05:02