14 Mart 2019, 22:37
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Genç Kadının Uçakta Yaşadığı Rezalet Dünya Gündemine Oturdu!

21 yaşındaki Emily O'Connor'ın uçakta yaşadığı olay dünya basınının gündemine oturdu. Dekolteli kıyafet giydiği için uçaktan atılmakla tehdit edilen kadın, "Birmingham'dan Tenerife'ye giderken, eğer 'üzerimi örtmezsem' beni uçaktan çıkaracaklarını söylediler." dedi.

21 yaşındaki Emily O'Connor'ın uçakta yaşadığı olay dünya basınının gündemine oturdu. Genç kadın dekolteli giyindiği için uçaktan atılacağı söylendi. Genç kadın kuzeninin ceketinin giyerek uçağa binebildi.

"UYGUNSUZLUKLA SUÇLANDIM"

Emily O'Connor, 2 Mart'ta İngiltere'nin Birmingham kentinden Kanarya Adaları'na uçmak için havalimanına gitti. Thomas Cook Havayolları şirketinden bilet alan kadın, hiç beklemediği bir davranışla karşılaştı. Mürettebat, Emily O'Connor'un kıyafetini işaret etti ve kadına uçağa böyle binemeyeceğini söyledi. Yaşadığı şoke edici olayı Twitter hesabından dünyaya duyuran Emily O'Connor, şu ifadeleri kullandı: "Birmingham'dan Tenerife'ye giderken, eğer 'üzerimi örtmezsem' beni uçaktan çıkaracaklarını söylediler. 'Rahatsızlığa neden olmak' ve 'uygunsuzluk'la suçlandım. Etrafımda 4 personel vardı. Bunlar bagajımı da beni de uçaktan çıkartacaklardı."

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Emily O'Connor, havalimanında aynı kıyafetle dolaştığını belirtti. Havalimanında sorun yaşamazken, uçağa girerken bu muameleye tabi tutulmasının saçma olduğunu vurguladı. Diğer yolculara kıyafetinden rahatsız olup olmadıklarını sordu. Yanıt gelmedi. Kuzeni ceketini verince uçağa binebildi. Daha sonra sosyal medyada skandalı anlattı. Binlerce kişi genç kadına mesajlarıyla destek verdi.

HAVA YOLU ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ

Paylaşım, sosyal medyada viral olunca, dünyaca ünlü CNN televizyonu olayı araştırdı. Thomas Cook Havayolları'ndan CNN'e yapılan açıklamada, Emily O'Connor'a özür dilendiği bildirildi. Diğer şirketler gibi kıyafet politikaları olduğunu belirten şirket, personelinin yanlış davrandığını da itiraf etti.Ayrımcılık yapmamaya çalıştığını öne süren şirket, "Maalesef çalışanlarımız talimatlarımızı her zaman doğru algılamıyor" ifadesini kullandı. Bu haberin dünyada ses getirmesi üzerine, Emily O'Connor kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan O'Connor'ın Instagram'da iki bini aşkın takipçisi var. Genç kadının Twitter'daki takipçi sayısı ise, olay sonrası artarak 3 bin 500'ü aştı.

Thomas Cook, Genç, Magazin, Dünya


YORUMLAR (19)
COK CİDDİ: Funda hanim senin gorusun farkli demekki ama bu kapalilara hakaret etmeniz gerektigini sanmiorum biz kapaliligimzla gurur duyyoruz elhamdulillahda muslumaniz. Ama siz erkeklere mahrem yerlerinizi sergilemekten cok hoslaniosaniz sizin icin yasasin cehennem bakalim ordada kapalilara hakarey edicekmisinz tetbiyesiz ahlaksizlar gorewlilerde cok guzel yapmis.
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AKSAM : Funda funda
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X: Bu habere daha doğrusu bu hayal ürününe kim inanır tabiki kadir inanır....yani hemde ingilterede....yahu ingilterede değil açık saçık çıplak anadan üryan çıplak gezsen kimsenin kılı kıpırdamaz....hikaye.
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B: İnstagramını bulan varsa verebilir mi bi geçmiş olsun diyeyim hanımefendiye
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FUNDA: Benimde fiziğim güzel olduğu için yırtmaçlı ve dekolteli elbiseleri gururla taşıyabiliyorum. Kapalı yobazlara üniversitede selam bile vermiyorum. Davul bile dengi dengine
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