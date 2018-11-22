Genç Kadın, 60 Yaşındaki Adama "Çocuğum Senden" Demişti, Yalanı Ortaya Çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında çocuğum senden diyerek 60 yaşındaki adamı 350 bin TL dolandırdığı iddia edilen 29 yaşındaki kadının yalanı ortaya çıktı.

KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında, ilginç bir olay yaşandı. 60 yaşındaki İsmail amca, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un programına katılarak, 29 yaşındaki genç bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Esra Erol, yaşlı adam ile genç kadını canlı yayında buluşturarak ikiliyi yüzleştirmişti. Olayda kimin doğru söylediği izleyicilerin kafasından soru işaretleri bırakmıştı.

"YAZIKLAR OLSUN SANA"

Garip olayın düğümü Esra Erol'un yeni bölümünde çözüldü. Programda çocuğun İsmail amcadan olup olmadığını Esra Erol canlı yayında açıkladı. DNA testine göre çocuğun İsmail amcadan olamadığı ortaya çıktı. Sonucun açıklanması üzerine genç kadın, "Benim psikolojim bozuktu." diyerek kendini savundu. İsmail amca ise, "Yazıklar olsun sana. Hadi şimdi konuş bakalım ne söyleyeceksin bakalım." yorumunu yaptı.