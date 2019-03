'Genç Kadınlarımızın Liderlik Pozisyonlarında Yer Almalarını İstiyoruz"

Kaynak: AA

BİRLEŞMİŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , " Genç kadınlarımızın sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, ülkeler arasında da dayanışma ağları kurarak karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak istiyor, liderlik pozisyonlarında yer almaları ve toplumda söz sahibi olmalarını önemsiyoruz." dedi. Bakan Selçuk , her yıl mart ayında BM Genel Merkezinde düzenlenen BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu toplantıları çerçevesinde, Türkiye tarafından düzenlenen "Yeni Nesillerin Güçlendirilmesinde Kadın Dostu Politikaların Rolü" konulu yan etkinlikte konuştu.Gelişmiş toplumlarda, kadınların kamusal ve toplumsal yaşam içinde görünür olması ve temsil edilmesinin demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğunu belirten Selçuk, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmenin, her iki cinsiyetin hak ettiği biçimde toplumsal yaşamda rol alması ve sorumlulukların hakkaniyetli bir şekilde paylaşılmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.Türkiye'de gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, başta anayasa olmak üzere temel mevzuatta kadın-erkek eşitliği ilkesinin daha da güçlendirildiğini anlatan Selçuk, "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplumun tüm kesimlerinde farkındalık, duyarlılık ve bilinç düzeyinin artırılması amacı ile kapsamlı ve çok boyutlu eğitim faaliyetlerine devam etmekteyiz." dedi.Kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliği olarak kadınların çalışma hayatına etkin katılımını destekleyen politikalar ve iyi uygulamalar sonucunda kadınların iş gücüne katılımını artırdıklarını söyleyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"2011-2020 yılları arasında geçerli olmak üzere, kadınlara yeni istihdam imkanları sağlamak için pozitif ayrımcılık yaparak 18 yaşından büyük kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay süresince sigorta primlerinin işveren hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması şeklinde teşvik uygulamasını yürürlüğe koyduk. Çalışan kadınların, hamilelik, doğum ve süt izinlerinden her iki ebeveynin de yararlanabildiği esnek çalışma modelleri geliştirdik. Belli sayının üzerinde kadın istihdam eden iş yerlerinde kreş açma zorunluluğu getirdik. Kadının, çalışma hayatına etkin ve insan onuruna yakışır bir şekilde katılımının sağlanması için pek çok projeyi hayata geçirdik."Selçuk, 0-3 yaş arasındaki torununa bakan büyükannelere verilecek destekle çalışan kadınların işgücü piyasasında kalmalarını sağlamak ve çocuklara büyükanneleri ile birlikte büyüme imkanı sağlayarak kültür aktarımına destek olmak amacıyla "Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi"ni başlattıklarını ve proje kapsamında, toplamda 6 bin 500 büyükanneye 1 yıl süre ile ödeme yaptıklarını ifade etti.2018 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanların yüzde 72'sinin, işbaşı eğitim programlarına katılanların yüzde 53'ünün ve girişimcilik eğitim programlarına katılanların yüzde 50'sinin kadın olduğunu belirten Selçuk, şunları kaydetti:Ülkemizde kadınların karar alma mekanizmalarına katılımında en önemli gösterge olan parlamentoda temsil oranı, 2002 yılında yüzde 4,4 iken 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle parlamentoda kadın milletvekili oranı yüzde 17,4'e yükselmiştir. Bu artışın istikrarlı bir şekilde ve diğer alanlara da yansıyarak devam edeceğine inanıyorum. Bunların yanı sıra genç kadınlarımızın sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, ülkeler arasında da dayanışma ağları kurarak karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak istiyor, liderlik pozisyonlarında yer almaları ve toplumda söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda Kasım 2017 tarihlerinde Bakanlık olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi katkı ve katılımları ile Türkiye'de "ALLY for Future Genç Müslüman Kadınlar için Liderlik Programı" isimli programın ilkini gerçekleştirdik. Sertifikalarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan 'dan teslim alan 45 farklı ülkeden 55 genç kızın katılımı ile gerçekleşen programda ulusal ve uluslararası çok sayıda uzman eğitimcimiz kızlarımızın geleceği için el ele verdi."Selçuk, Bakanlık olarak kadınların toplumsal hayatın her alanında daha aktif, üretken ve güçlü şekilde yer almaları, eşit bir biçimde hak, kaynak ve fırsatlardan yararlanmaları, kadının statüsünün güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.