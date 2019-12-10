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Genç Kalemler Topluluğu Yazarlık Atölyesi konuğu, yazar Tolga Akpınar oldu

Edebiyatçı Tolga Akpınar, gençlerle yazarlık deneyimlerini paylaştı.

10.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:43Genç Kalemler Topluluğu Yazarlık Atölyesi konuğu, yazar Tolga Akpınar oldu
Edebiyatçı Tolga , gençlerle yazarlık deneyimlerini paylaştı.

Akpınar, iyi yazmak deneyim ve gözlemlemekle alakalı, kişinin kendini ifade edebilmesinin temel yolu ise anlatımındaki hazinenin büyük olmasına bağlı olduğunu söyledi.

Yazarlığına nasıl hangi duygu ile de başladığını ifade eden Akpınar, konuşmasında; "Popüler yerine nitelikli eserler üretin. Betimlemeyi abartmayın. Sade ve yalın bir dil kullanmaya özen gösterin. İyi bir dinleyici olmadan iyi bir yazar olmanın da perdesini aralayamazsınız. Okumaktan uzaklaştıkça yazmaktan da uzaklaşacağınız asla unutulmamalı, taklitten kaçının özgün olmak kendinizi de bulmak anlamına gelir"dedi.

Yazarlık Atölyesi eğitim sorumlusu, Nur Turcan ise insan hayatına eşlik eden her şeyin insanın heybesinde topladıklarından ibaret olduğunu şöyle anlattı;

"Kalemi kağıdı eksik olmayan ve insanlık ile dolan bir heybe ile ilerlemeye çalışıyoruz. Genç Kalemler bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluktan ziyade güzellik ve iyiliklerin yeşertildiği ve gönüllerin bir olduğu bir aile.

Gözümüze takılan ufak bir afiş ile başlayan maceramız filizlenerek büyük bir dal oldu. Eğitimlerimize katılım gösteren herkes hikayesi ile bizlere de farklı kapılar araladı. Birlikte, bir ve yol olmayı öğrendik."

Belediyesi Begem (Belediye Gençlik Merkezi), tarafından organize edilen programda çocukluk dönemi hayallerini sahne alıp klip çekerek gerçekleştiren Adil Duran'da katılımcılara konser verdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Akpınar, Güncel

Kaynak: İHA

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