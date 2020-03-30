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Genç karatecilerden "evde kal" çağrısı

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evde sürdüren karateciler, hazırladıkları videoyla "evde kal" mesajı verdi.

30.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:00
Genç karatecilerden
Tekirdağ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evde sürdüren karateciler, hazırladıkları videoyla "evde kal" mesajı verdi.
Salgın nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, bir video hazırladı.
Videoda, salgının insanları tehdit ettiğini anlatan sporcular, sokağa çıkmama çağrısı yaptı.
Sporcular, antrenörleri Alperen Çitak'ın yönlendirmeleriyle antrenmanlarına evde devam edecek.
Karatecilerden Tuğçe Dadaşoğlu, AA muhabirine, bu zorlu süreçte sporun her yerde her şartta yapılabileceğini ve insanların salgına karşı evde kalmalarının önemli olduğunu göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
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