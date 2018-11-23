Ağrı
'da görev yapan ve 24 Kasım'da dünyaya gelen 23 yaşındaki öğretmen Dilek Sonat'a, mesleğinin ilk Öğretmenler Günü öncesi doğum günü sürprizi yapıldı. Kırşehir
'de 24 Kasım 1995'te dünyaya gelen Dilek Sonat, yaklaşık üç ay önce Ağrı kent merkezindeki Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda rehber öğretmen olarak göreve başladı.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dünyaya gelen Sonat'a, mesleğinin ilk Öğretmenler Günü öncesi sürpriz yapmak isteyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü
personeli, 24 Kasım'ın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle bugün sürpriz doğum günü ve Öğretmenler Günü kutlaması planladı.
Durumdan haberi olmayan Dilek Sonat'ın, davranışlar konulu ders için girdiği sınıfa elinde çiçek, yanında mumları yanan bir doğum günü pastasıyla giren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, Sonat'ın Öğretmenler Günü ve doğum gününü kutladı.
Yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sonat, ince davranışından dolayı Tekin'e, okul idarecileri, meslektaşları ve öğrencilerine teşekkür etti.
-"Öğretmenimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz"
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kendileri için çok önemli bir gün olduğunu vurguladı.
Kentte görev yapan bir öğretmenin doğum gününün de 24 Kasım olduğunu öğrendiklerinde bir sürpriz yapmak istediklerini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:
"Hem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, hem de öğretmenimizin doğum gününü kutlayalım istedik. Bu vesile ile okulumuza geldik ve öğretmenimize sürpriz yaptık. Tabi öğretmenimiz çok şaşırdı ve mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Bu vesile ile öğretmenimizin Öğretmenler Günü ile doğum gününü tekrar kutluyorum. Öğretmenlik dönemimizde genellikle öğrencilerimizden böyle sürprizler görürdük. İl Milli Eğitim Müdüründen böyle bir sürpriz görmemiştik ama bu benim için de bir ilk oldu. Bizim için öğretmenlerimizin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu da göstermek istedik. Öğretmenimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz. İnşallah bundan sonra da bu tür sürprizlere devam edeceğiz."
"Böyle bir kutlama hiç beklemiyordum"
Sürpriz kutlama karşısında şaşkınlık yaşadığını anlatan Sonat ise henüz üç aylık öğretmenliğinde bu kutlamanın kendisi için çok anlamlı olduğunu aktardı.
"Farklı bir gün oldu benim için. 24 Kasım aynı zamanda benim doğum günümdü." diyen Sonat, "Çok mutlu oldum. Böyle bir kutlama hiç beklemiyordum. Benim ilk öğretmenler günüm. Bu şekilde kutlanması benim için onur verici. Heyecanlı, gururlu ve mutluyum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Tekin'i de bekliyordum aslında. Ama doğum günüm ve öğretmenler günüm için beklemiyordum. Sadece okulu ziyaret edeceğini biliyordum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenciler de Sonat'a karanfil vererek Öğretmenler Günü ile doğum gününü kutladı. Doğum günü pastasını öğrencileriyle kesen Sonat, elleriyle pastayı öğrencilerine dağıttı.
Öğretmenler odasında da öğretmenlere karanfil dağıtan Tekin, buradaki pasta kesiminin ardından okuldan ayrıldı.
Sonat gibi okulun diğer öğretmenleri de güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
Kırşehir,Ağrı