Genç Kaymek'ten Aile Ziyaretleri

13 Aralık 2018 Perşembe 11:55



13 Aralık 2018 Perşembe 11:55

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) öğretmenleri, öğrencilerin ailelerini ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç KAYMEK tarafından 10 bin 100 öğrencinin ailesi tek tek ziyaret edildi.Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin gerçekleştirdiği aile ziyaretleri ile öğrencilerin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumları incelenerek ailelere öğrencilerin akademik başarısı hakkında bilgi veriliyor.12 merkezde eğitim gören 10 bin 100 öğrencinin aileleri dönem içinde belirli periyotlarla ziyaret ediliyor.Genç KAYMEK tarafından yapılan bu ziyaretlerde, öğrencinin ihtiyaçları, aile yapısı, çalışma ortamı gibi konular tespit edilerek bu şartların düzeltilmesine yönelik çalışma yapılıyor.