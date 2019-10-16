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Genç KAYMEK'ten Mehmetçiğe selam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK'ten Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı bir destek geldi.

16.10.2019 14:07Genç KAYMEK'ten Mehmetçiğe selam
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK'ten Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı bir destek geldi. Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden Genç KAYMEK öğrencileri daha sonra Kayseri kalesi Kültür Merkezi'nde açtıkları stantta Mehmetçiklerimize mektuplar yazdılar.

Gençliğin her zaman yanında olan Genç KAYMEK devletimizin, milletimizin, bayrağımızın ve ordumuzun da yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile birlikte Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden Genç KAYMEK öğrencileri, dualar okudu ve şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bıraktı.

Kartal Şehitliği'nden Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne Türk bayrakları ve sloganlarla yürüyen gençler burada Refika Küçükçalık İlköğretim Okulu öğrencileri ile buluştu. Öğrenciler hep birlikte komando marşını okudu. Öğrenciler tarafından yapılan duaların ardından Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı bir destek daha geldi. Kale içinde yer alan Genç KAYMEK standına geçen öğrenciler "Gönülden Mehmetçiğe" adlı deftere mektuplar ve mesajlar yazdılar. Mesajlarda; "Ben de büyüyünce asker olacağım", "İnşallah sağ salim dönersiniz", "Allah yardımcınız olsun", "İyi ki varsınız" gibi ifadeler yer aldı. "Gönülden Mehmetçiğe" adıyla açılan defterler Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize gönderilecek. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Kartal Şehitliği, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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