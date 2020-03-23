Genç kız, arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Aksaray 'da bir genç kız, kavga ettiği arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay saat 20.00 sıralarında Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirci dükkanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Y. (33), Gökhan Ç. (34) ve Büşra A. (23) isimli 3 arkadaş aralarında bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Büşra A. olay yerine geldiği otomobilin içinde bulunan pompalı tüfeği alarak Kürşat Y.'ye 2 el ateş etti. Kafasından ve boyun bölgesinden aldığı saçma darbeleriyle yaralanan Kürşat Y. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Kürşat Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri olay yerinden kaçan Büşra A. ve Gökhan Ç.'nin peşine düştü. Arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan genç kız elindeki pompalı tüfekle bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın arkadaşını vurma anında ise çevrede bulunan vatandaşların kaçma anı yine aynı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA