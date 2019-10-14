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Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı

METROBÜSTE genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı.

14.10.2019 13:41

METROBÜSTE genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı.

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı

Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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