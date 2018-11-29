Trabzon
'da "Genç
Kız-Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği" müsabakaları tamamlandı.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trabzon'da düzenlenen Genç Kız-Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında büyük rekabet yaşandığı belirtildi.
Müsabakaların tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Nefes kesen mücadelelerin ardından kızlarda Of Anadolu Lisesi
, erkeklerde ise Vakfıkebir
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan takımlar Trabzon birincisi oldu." denildi
Açıklamada, Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara erkeklerde 41, kızlarda 14 lise takımının katıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bir hafta süren müsabakalarda gençlerin kıyasıya rekabeti sporseverlerden tam puan aldı. Büyük çekişmelere sahne olan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenen törenle verildi."
Trabzon,Genç
29 Kasım 2018 Perşembe 12:26