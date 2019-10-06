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Genç kız gölde boğuldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bir genç kız boğuldu.

06.10.2019 17:47Genç kız gölde boğuldu
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bir genç kız boğuldu. Onu kurtarmak isteyen arkadaşı ise çevredeki vatandaşlar tarafından ip atılarak sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatalan Köprüsü'ne gelen Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile gölü seyrederken düştü. Bunun üzerine Sefa İ. hiç düşünmeden arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı. Sefa İ. bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı. Sefa İ. de boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar göle ip attı. İpten tutunan Sefa İ. güçlükle karaya çıkıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sualtı polisi ise genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede bulunan ve sudan çıkartılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ise genç kızın nasıl öldüğü yönünde araştırma başlattı. Yapılan araştırmada genç kız intihar mı etti yoksa düştü mü bu ortaya çıkacak. Bu arada genç kızı çıkarma çalışmalarını köprü üzerinden vatandaşlar film izler gibi izledi. - ADANA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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