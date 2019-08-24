Haberler» Güncel» Haber

Genç kız, ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakla yaraladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar, caddede taşkınlık yapan genç kız tarafından bıçakla yaralandı.

24.08.2019 19:28 Genç kız, ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakla yaraladı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar, caddede taşkınlık yapan genç kız tarafından bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi'nde bıçakla araçlara zarar veren genç kıza polis müdahale etti.
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Acar ile polisler, kızı sakinleştirerek elindeki bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada bıçakla polise saldıran genç kız, Acar'ı karnından yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 18 yaşındaki kızın uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:54   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siz, sevgi ve kardeşlik tohumları ekiyorsunuz"
20:54   İZMİR Dikili'de otluk ve makilik alanda yangın
20:53   Eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu
20:52   Mersin'de toplu taşıma aracı devrildi
20:51   Emine Bulut cinayetine tepkiler
20:49   İstanbul'da gün batımı görsel şölen oluşturdu
20:49   Boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı