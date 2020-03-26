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Genç kız korona virüse yenik üştü: "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter"

İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı yeni tip korona virüse yenik düştü.

26.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:31
Genç kız korona virüse yenik üştü:
İstanbul 'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı yeni tip korona virüse yenik düştü. Tahtalı'dan geriye kalan sosyal medya paylaşımları virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Tahtalı paylaşımlarında, "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım" ifadelerini kullandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüse 33 yaşındaki Dilek Tahtalı da yenik düştü. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede bir süre tedavi gören Dilek hayata tutunamadı. Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek Tahtalı, Amasya'da toprağa verildi. CHP 24'üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı'nın evin tek çocuğu ve bekar olduğu öğrenildi.

"Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter"

Tahtalı'dan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Tahtalı'nın paylaşımları virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Tahtalı yaklaşık 18 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarda, "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım", "Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa

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