18.06.2019 09:48
Haberler»Güncel » Haber

Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı

Antalya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı. Metrelerce savrulup acı içerisinde yere yığılan genç kız, uzun süre gözyaşı döktü.

Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isterken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Yelda Durmaz yaralandı. Metrelerce savrulup acı içerisinde yere yığılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YERE YIĞILDI

Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan tramvay durağındaki yaya geçidine gelen 23 yaşındaki Yelda Durmaz'a, karşıya geçeceği sırada iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen H.Ç. yönetimindeki 07 CTH 38 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Durmaz yere yığıldı.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Çevredeki vatandaşların yardım ettiği genç kız, uzun süre acı içerisinde gözyaşı döktü. Sürücü H.Ç.'nin yaralının başından ayrılmadığı gözlenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Durmaz tedavi altına alındı.

FREN İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç kıza çarpan otomobilin ön camları yola saçıldığı gözlenirken, yoldaki metrelerce uzunluktaki fren izleri de dikkat çekti. Bir süre sonra kaza yerine gelen polisler tarafından yol trafiği tek taraflı sağlandı.

"O KADAR HIZLI ÇARPTI Kİ, HAVA DA GÖRDÜM SADECE"

Kazayı gören vatandaşlardan Tuğba Kurtar, "Biz karşıya geçmek isterken araba kırmızı ışıkta geçti. Bayan da buradan geçiyordu, kırmızı ışıkta durmadı ve kıza çarptı. O kadar hızlı çarptı ki, hava da gördüm sadece" sözleriyle sürücünün hatalı olduğunu ileri sürdü.

SÜRÜCÜ, "KULAĞINDA KULAKLIK VARDI" DEDİ

Polis tarafından alkol testine sokulan sürücü H.Ç., sarı ışıkta geçtiğini savunarak, genç kızın kulağında kulaklık olduğunu ve bu yüzden de kendisini fark edemediğini öne sürdü. Sürücü H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan tedaviye alınan Yelda Durmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı
Kaynak: İHA
Antalya, Genç, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (2)
BJK:yayaların önceliği var hala bunu sürücüler bilmiyor mu
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MUHASEBECİ YARDIMCISI:Kuş serisi kullananların ve dahi kuş serisi fiyatlarında araç kullanan özellikle 45 yaş altı sürücülerin (!) periyodik olarak kontrol edilmesi lazım. İnsan mı? değil mi?. bu periyot aralığı da örneğin günde 5 kez ya da 6 kez olabilir. Yani günde 5-6 kez bunlar insan mı? insan gibi mi davranıyor? harekat gözlem ve bilimcileri tarafından tahlil edilmesi gerek. Baktın insan gibi davranamıyor, al götür bir adaya felan hapset ki kimseye zararı dokunmasın. yazık 3-5bine tüm ili satın aldım sanıyorlar
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:42 Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi
11:42 Boşanmalar obeziteye yol açıyor
11:42 Gölbaşı'nda etkili olan fırtına
11:42 AĞRI Diyadin'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Pınar'dan geriye bu görüntüler kaldı-1
11:42 HAKKARİ Üniversite mezunu genç 1500 koyuna çobanlık yapıyor
11:42 DHA DIŞ ? Moskova'da kiliseden tarihi eser hırsızlığına 4 gözaltı
11:42 BEYLİKDÜZÜ'NDE KADINI BIÇAKLA REHİN ALDI