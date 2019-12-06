Haberler » Güncel » Genç kız, sokak ortasında dövüldü - Haber

Genç kız, sokak ortasında dövüldü

BURSA'da bir erkeğin, genç kızı sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

06.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:25Genç kız, sokak ortasında dövüldü

BURSA'da bir erkeğin, genç kızı sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. , zanlıyı tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, ilçesinde meydana geldi. Genç bir erkekle ile kız, sokak ortasında tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenmeyen erkek, genç kızı darp etmeye başladı. Vücuduna defalarca yumruk darbesi alan genç kız, kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Zaman zaman genç kızı, saçından da sürükleyen şüpheli, bir süre sonra genç kızı da alarak gözden kayboldu. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bursa Emniyet Müdürlüğü, şüpheli ve genç kızı bulmak için çalışma başlattı.



Yıldırım, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54 Bitlis'te araziye gömülü 85 kilo el yapımı patlayıcı bulundu - Haber
17:52 BİK Genel Müdürü Duran'dan Diyarbakır annelerine ziyaret - Haber
17:52 Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu - Haber
17:48 Didim Travel Turkey'de yerini aldı - Haber
17:45 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları... - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
16:44 Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
6.12.2019 17:55:22