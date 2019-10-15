Genç kız yolda bulduğu 13 bin doları getirdi, kuyumcu iz sürerek sahibini buldu

KARTAL'da yolda içinde 13 bin dolar olan bir zarf bulan genç kız, "Ben bunu yerde buldum sanırım sizin olabilir' diyerek kuyumcuya bıraktı. Paranın fotoğrafını çeken, sosyal medyada paylaşan kuyumcu, zarftaki dekonttan yola çıkarak sahibine ulaştı. Parayı sahibine veren Kuyumcu, " Bence parayı bulup getiren ve teslim eden kız benden daha gurur kaynağı. Alkışlanacak biri varsa bence o kız olmalı. Bu, bir zincirleme iyilik oldu." dedi.

Olay dün Kartal, Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli doktor olduğu öğrenilen Ömer Ö. bankadan çektiği zarfı içinde bulunan13 bin doları yolda yürürken düşürdü. Parasını düşürdüğünü fark etmeyen Ömer Ö. yoluna devam etti. Ömer Ö.'nün arkasından gelen ve ismi öğrenilemeyen bir genç kız, yerde duran zarfı fark ederek, aldı. Genç kız geri dönerek içinde para olan zarfı kuyumcuya 'Yerde buldum sizin olabilir" diyerek teslim etti. Kuyumcu Fatih Esin de paranın sahibini bulabilmek için önce paranın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Zarfta bulunan dekonttan yola çıkarak, paranın çekildiği banka şubesine de ulaşan Esin, bankanın yönlendirmesiyle kimliğini tespit ettiği kişiye parayı teslim etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuyumcunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 70 yaşlarında bir adam yolda ilerlerken elindeki torbanın içinden para dolu zarfı düşürdüğü görülüyor. Adamdan hemen sonra oradan geçen genç bir kızın, yerde bulduğu zarfı alarak kuyumcu dükkanına girdiği görülüyor.

BU BİR ZİNCİRLEME İYİLİK OLDUKendisine getirilen parayı sahibine ulaştıran kuyumcu Fatih Esin, şunları söyledi:

"Olay dün oldu, şu kaldırımdan yukarı gelen 70-75 yaşlarında bir adam parayı düşürüyor ve fark etmeden yoluna devam ediyor. O sırada ters taraftan gelen bir kadın zarfı fark ediyor, zarfı olduğu gibi alıp kuyumcu dükkanıma getiriyor. 'Ben bunu yerde buldum sanırım sizin olabilir' diyor. Gittikten sonra paketi açtım fark ettim ki içinde bir miktar dolar var. Birkaç kişiye sordum ama sahibini bulamayınca kendi kullandığım sosyal medya hesabımda paylaştım. Zarfın içinde bankaya ait bir kart buldum, o bankanın müdürünü kardeşim tanıyor aradı, 'Bu kadar para çeken oldu mu?' diye sordu. 'Özel bilgidir paylaşamayız ama bu miktarda bir müşterim bu sabah para çekti. Sizin telefonunuzu ona verebilirim' dedi. Sonra parayı düşüren kişi dükkana geldi elinde dekont da vardı. Zaten kamera görüntülerinden de o olduğunu gördük. Biz de insanlık namına yerde bulduğumuz parayı sahibine teslim ettik. Ben sıradan bir vatandaşım, sıradan bir iş yaptım, emanetti o emaneti yerine ulaştırdım. Dolayısıyla gururluyum diyemem ama mutluyum, helal paraymış sahibini buldu. Bence bu parayı bulup getiren ve teslim eden kız benden daha gurur kaynağı, alkışlanacak biri varsa bence o kız olmalı. Bu bir zincirleme iyilik oldu, yerde bulan kişi bana getirdi ben de sahibine ulaştırmış oldum." dedi.

- İstanbul