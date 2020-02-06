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Genç kıza çarpıp, kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ehliyetsiz sürücü Barış K., yönetimindeki otomobille, bisikletli Ceylin Azizoğlu'na çarptı.

06.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:39Genç kıza çarpıp, kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

SAKARYA'nın ilçesinde ehliyetsiz sürücü Barış K., yönetimindeki otomobille, bisikletli Ceylin Azizoğlu'na çarptı. Yaralanan Azizoğlu'na kısa süre bakıp kaçan Barış K. yakalandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. salonundan bisikletiyle evine dönen Ceylin Azizoğlu'na, 54 HY 158 plakalı otomobil çarptı. Kazada Azizoğlu yaralandı. Sürücü, bir süre genç kıza baktıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ceylin Azizoğlu, tedaviye alındı.

Polis, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kameralarından yola çıkarak sürücüyü tespit etti. Kameralara yansıyan görüntüde, çarptığı kıza 2 dakika bakıp, kaza yerinden ayrıldığı görülen sürücü Barış K.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Barış K.'nin kullandığı aracın, trafik sigortasının da olmadığı belirlendi.

Barış K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Akyazı, Güncel

Kaynak: DHA

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