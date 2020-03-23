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GENÇ KIZA ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / Gaziosmanpaşa'da iş yerinden çıktığı sırada eski sevgilisi tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutulan 22 yaşındaki Buse Güler, ağır yaralandı.

23.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:42
GENÇ KIZA ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Gaziosmanpaşa 'da iş yerinden çıktığı sırada eski sevgilisi tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutulan 22 yaşındaki Buse Güler, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 22.20'de Gaziosmanpaşa Küçükköy Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Buse Güler, çalıştığı marketten çıktığı sırada market önünde bekleyen eski sevgilisi Cemal Albayrak tarafından yolu kesildi. Albayrak yanında bulunan silahla Güler'e 4 kez ateş etti. Güler, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler, ağır yaralanan Güler'i yoldan çevirdikleri taksiyle yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

"KIZIMIN DURUMU KRİTİK"

Anne Arzu Güler "Lise dönemlerinde tanıştılar. Kızımın arkadaşının dayısıydı. Beraber oturup kalkıyorlardı. Arkadaşlık yapıyorlardı. Sonra hoşlanmaya başlayınca baskı kurmaya başladı. 'Evleneceksin benimle', 'seni kaçırırım' gibi şeyler söylüyordu. Bir defa kaçırmaya yeltendi. Kızım bizi haberdar etti, bir şekilde ikna edip kızımı geri aldık. Şikayette de bulunduk ama hiç bir şey yapılmadı. "İlk zamanlar 'kendimi öldürürüm' diye kızıma baskı yaparak yanında tutmaya çalışıyordu. Geçtiğimiz gün kızım işten çıktığında arkasından gidip kızıma silahla ateş ederek yaraladı. Daha önce hakkında suç duyurunda bulunduk. Kızımı 3 gün boyunca takip etti. İşten çıktığında tek kaldığı sırada silahla yaralıyor. Bir gün önce kızımın çalıştığı markete gittim. Beraber alışveriş yaptık. Oradan birlikte döndüğümüz için o gün müdahale edemedi. Ertesi gün tek yakalamış, yapacağını yaptı. Kızımın durumu kritik. Makinelerle yaşıyor. O kadar ileriye gittiyse, benim kızımı gelip evinde de vurabilir. Kızımın illa dışarı çıkması şart değil ki. Kızım bu kişiden kötü alışkanlıkları olduğu için uzak durmaya çalıştı" dedi.

"BASKI VE TEHDİTLE ARKADAŞLIK YAPMAK İSTEMİŞ"

Baba Ali Güler "Kızımın arkadaşlık yaptığı kişi, arkadaşlığını bitirdikten sonra kızımın iş yerinin önünde bekleyip kızım çıktıktan sonra, 4 el ateş ederek yaraladı. Bu kabul edilir bir şey değil. Baskı ve tehditle arkadaşlık yapmak istemiş." diye konuştu.

"KANLAR İÇİNDE YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM"

Buse Güler'in iş arkadaşı Mustafa Doğanay,  "Buse'den bir kaç dakika önce işten çıktım. Evime doğru giderken, silah sesleri duydum. Silah sesinin geldiği yere doğru koştum. Buse'nin kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Yoldan geçen araçlara el uzattım. Bir kadın geldi. Taksinin önüne geçti. Taksiciyi durdurdu. Taksiciyle birlikte yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdük." şeklinde konuştu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırgan genç kızın arkasından koşarak geliyor. Saldırgan genç kıza ateş açıyor. Yaralanan kız yere yığılırken, şüpheli koşarak, kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırı anı

-Yere yığılan kız

-Saldırganın kaçması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntü

-Anne Arzu Güler röp.

-Baba Ali Güler röp.

-Buse Güleri hastaneye götüren iş arkadaşı Mustafa Doğanay röp.

-Muhabir anonsu (Cemil ÖZDEMİR)

-Genel ve Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Gaziosmanpaşa, kızım dizisi, Güncel

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