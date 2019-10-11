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Genç kızdan gönüllü askerlik müracaatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak isteyen 24 yaşındaki üniversite mezunu Büşra Babacan, gönüllü askerlik yapmak için başvuruda bulundu.

11.10.2019 17:43Genç kızdan gönüllü askerlik müracaatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak isteyen 24 yaşındaki üniversite mezunu Büşra Babacan, gönüllü askerlik yapmak için başvuruda bulundu.
Babacan, Barış Pınarı Harekatı'nda gönüllü görev almak için Tokat Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile başvurdu. Babacan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her zaman Mehmetçik'imizin arkasında ve destekçisiyiz. Mehmetçiklerimiz görevdeyken bizim burada rahat uyumamız söz konusu değil. Yatağıma başımı koyduğum her an Mehmetçik'imizi düşünüyorum." diye konuştu.
Teröristlerin temizlenmesi ve barış koridorunun açılmasında kendisinin de görev almak istediğini aktaran Babacan, "Ben de vatanım için bu şekilde fedakarlık yapabileceğimi düşündüm. Türkiye'yi çok seviyorum. Elimden ne geliyorsa Mehmetçik ve vatanım için yaparım." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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