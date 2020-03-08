Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı
Antalya'da evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.
08.03.2020 22:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:59
Antalya 'da evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kız çocuğunu sokakta takip ettiği anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 3 Mart salı günü Ünsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişinin, takip anlarını içeren güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden polis harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, şüphelinin R.F.T. olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan R.F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Olay, 3 Mart salı günü Ünsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişinin, takip anlarını içeren güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden polis harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, şüphelinin R.F.T. olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan R.F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Haberler
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haberler
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü