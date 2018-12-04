Genç Kızın Yanağından 'Makas' Alan Şahsa 2 Yıl 6 Ay Hapis

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin terasında oturan Seda Nur D.'nin yanağından makas alarak tacizde bulunmasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme tacizde bulunduğu iddia edilen sanık Ömer A.'yı 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı.
MASAYA OTURAMAYINCA MAKAS ALDI
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca açılan davaya ilişkin iddianamede, şüpheli Ömer A.'nın Şişli'deki AVM'nin terasında bir grup genç kızın bulunduğu masaya oturmak istediği, masadaki kızların izin vermemesi üzerine şüphelinin Seda Nur D.'nin yanağından makas aldığı yer alıyor. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ömer A. hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan açılan dava geçtiğimiz hafta karara bağlandı.
2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanık Ömer A. 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti Ömer A.'ya verdiği cezayı 5 yıl denetim şartıyla ertelenmesine karar verdi.
Şişli,İstanbul,Genç
04 Aralık 2018 Salı 10:54