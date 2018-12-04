04 Aralık 2018, 10:54
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Genç Kızın Yanağından 'Makas' Alan Şahsa 2 Yıl 6 Ay Hapis

İstanbul'da AVM'nin terasında genç kızın yanağından makas alan sanık Ömer A., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin terasında oturan Seda Nur D.'nin yanağından makas alarak tacizde bulunmasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme tacizde bulunduğu iddia edilen sanık Ömer A.'yı 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

MASAYA OTURAMAYINCA MAKAS ALDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca açılan davaya ilişkin iddianamede, şüpheli Ömer A.'nın Şişli'deki AVM'nin terasında bir grup genç kızın bulunduğu masaya oturmak istediği, masadaki kızların izin vermemesi üzerine şüphelinin Seda Nur D.'nin yanağından makas aldığı yer alıyor. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ömer A. hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan açılan dava geçtiğimiz hafta karara bağlandı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanık Ömer A. 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti Ömer A.'ya verdiği cezayı 5 yıl denetim şartıyla ertelenmesine karar verdi.

Şişli,İstanbul,Genç
04 Aralık 2018 Salı 10:54



YORUMLAR (6)
ERDİ: erkeğe neden erkek denir her halde irade gösterdiği için ayni iradeli olan kadılarada erkek gibi kadın denir iraden yoksa sende bir kadın karakterlisin malesef toplumda erkek görününlü kadın karakterliler dolu
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MİSAFİR: Gorucu usulu en guzeli ama kalkti simdi cafelerde felan tanisiyorlar ama bayan isterse olur once sorsaydi keske makas alabilirmiyim diye bayanlarin gucunu hafife almamak gerek turkiyede goruyorsunuz :)))) bayan gordunmu yolunu degistir ne olur ne olmaz Allah korusun
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4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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KAMİL: Heeeeeeeee loldu la simdi suçlu biz mi olkuk hem önümde kivirtdir kas göz oynetmalar felan taruza geçdigimiz zaman siper al oldumu simdi. Çok ayıb yapma bu gidisle evde klırsın demedi deme.
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DELİ OĞLAN...: HER KUŞUN ETİ YENMEZ KOÇUM. . . GAVUR MEMLEKETİ Mİ SANDIN BURAYI. . . İYİCE AVRUPAİ OLDUK YA !!! ALLAHIM SONUMUZU HAYREYLEYE. . .
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