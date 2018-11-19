Genç Kızılay'a Halkın Oylarıyla Altın Örümcek Ödülü

Türkiye'de İnternet'in Oskarları olarak adlandırılan 16. Altın Örümcek Web Ödülleri Halk Oylaması sonuçları açıklandı. 33 bine yakın tekil kullanıcının 200 bin oy kullanarak gerçekleştirdiği halk oylamasında genckizilay.org.tr, kamu kurumu ve sosyal sorumluluk kategorilerinde halkın favorisi seçildi. Geceden iki ödülle dönen Kızılay gençliği adına ödülleri Genç Kızılay Başkanı Emre Koç ve Gençlik Hizmetleri Genç Kızılay Yönetim Müdürü Nurdal Durmuş aldı.

Emre Koç ve Nurdal Durmuş; verdikleri destek için vatandaşlara, kurum personeline ve Genç Kızılay teşkilatına teşekkürlerini iletti. Koç ve Durmuş, "Kızılay gençleri olarak dünyanın her bölgesinde ayrım gözetmeksizin yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı gelecek nesillere aktaran 150 yaşındaki bu büyük çınarın gölgesinde, yedi temel ilke etrafında birleşiyoruz. Gönüllülerimize kazandırdığımız tecrübenin büyük bir hayat tecrübesine dönüşerek ömür boyu süreceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bundan sonra da Kızılay gençliğinin sahada aktif ve görünürlüğünü artıracak proje ve yarışmalara başvuracağız. 2019 yılında da Genç Kızılay adına kısa film yarışması düzenleyeceğiz" diye konuştu.