Haberler » Güncel » Genç Kızılay Biga, ilk kamp ateşini yaktı - Haber

Genç Kızılay Biga, ilk kamp ateşini yaktı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Gençlik Spor Müdürlüğü bahçesinden bisikletler ile çıkıp yaklaşık 6 kilometre pedal çevirerek, Bahçeli köyünde bulunan Kızılay Biga Bilgilendirme Merkezine ulaşan üniversiteli gençler, alanda temizlik yaparak 'Genç Kızılay Biga'nın ilk kamp ateşini yaktılar.

07.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:32Genç Kızılay Biga, ilk kamp ateşini yaktı
'nin ilçesinde, Gençlik Müdürlüğü bahçesinden bisikletler ile çıkıp yaklaşık 6 kilometre pedal çevirerek, Bahçeli köyünde bulunan Biga Bilgilendirme Merkezine ulaşan üniversiteli gençler, alanda temizlik yaparak 'Genç Kızılay Biga'nın ilk kamp ateşini yaktılar.

Etkinlikte, geçen ay alınan yeni bisikletleri ilk kez kullanan üniversite öğrencileri Onur Ulusoy, Ferhat Keleş, Faruk Kaleli, Mehmet Koç, Ahmet Şimşek, Mert Gül, Ömer Faruk Köse oldu. Geleceğin erzak kabul noktası, yemek ve barınma alanı için çalışan Türk Kızılayı Biga Şubesi yönetimi, alanı hazırlamaya gençler ile başladı. Kızılay Biga Şube Başkanı Erdoğan Başer, gençlere Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş'un savaş galerisinin hemen arka tarafında bulunan Kızılay Biga Bilgilendirme Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üniversiteli gençler, bu alanın mesire alanı ve gençlerin faaliyetlerinde kullanılacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirttiler. Sağlıklı hayat için bisiklet kullanmanın önemli olduğunu belirten gençler, Biga'da bisiklet rotası göremediklerini, Biga-Bahçeli arasının Biga'nın ilk bisiklet rotası olması için çalışacaklarını vurguladılar. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kızılay, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54 Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Haber
17:53 Kadın sporcular, 'kadına şiddete hayır' demek için ringe çıkacak - Haber
17:53 Bakanlar Turhan ve Kasapoğlu, pazaryeri esnafını ziyaret etti - Haber
17:52 70 yıl sonra beyaz gelinlik giydi - Haber
17:52 Manisa bakan pekcan, kasapoğlu ve turan, manisa'da - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
14:26 Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü - Haber
7.12.2019 17:55:32