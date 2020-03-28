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Genç Kızılay Bilecik gönüllülerinden 112, polis ve sağlık personellerine destek

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanlığına bağılı Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri üyeleri kentte görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi, polis ve diğer sağlık personellerini unutmadı.

28.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:20
Genç Kızılay Bilecik gönüllülerinden 112, polis ve sağlık personellerine destek
Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığına bağılı Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri üyeleri kentte görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi, polis ve diğer sağlık personellerini unutmadı.

Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri son günlerde yaşanan Korona virüsü salgını üzerine alınan önlemler kapsamında Bilecik Valiliği koordinatörlüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alarak 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan ve yoğun şekilde çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi, polis ve diğer sağlık personellerini unutmadı. Türk Kızılay Bilecik Şubesi'nde hazırladıkları kumanyaları gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek bu zorlu günlerde yoğun mesai yapan personellere teşekkür edip kumanya dağıttılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Bilecik, Polis, Genç, Güncel

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