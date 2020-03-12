Genç Kızılay Gönüllüleri tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genç Kızılay Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı.
12.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:58
Samsun 'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genç Kızılay Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı.
Genç Kızılay Samsun Başkanı Halit Karataş ve beraberindeki gönüllüler, Alaçam ilçesi Aşağı Soğukçam Mahallesi'ne giderek burada tarlada çalışan kadınların gününü kutladı.
Gönüllüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde "bugün pırasa toplaması bizden dinlenmesi onlardan" sloganıyla kadınları dinlendirerek pırasa topladı.
Karataş, burada yaptığı açıklamada, "Bir kadının üstünden yükünü hafifletmek onlara verilebilecek en güzel hediyedir. Genç Kızılay gönüllüleri her daim başımızın üstünde yeri olan değerli kadınlarımızın yükünü hafifletmek için burada olacaktır." ifadesini kullandı.
Kadınlar ise duyarlı davranışlarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.
Genç Kızılay Samsun Başkanı Halit Karataş ve beraberindeki gönüllüler, Alaçam ilçesi Aşağı Soğukçam Mahallesi'ne giderek burada tarlada çalışan kadınların gününü kutladı.
Gönüllüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde "bugün pırasa toplaması bizden dinlenmesi onlardan" sloganıyla kadınları dinlendirerek pırasa topladı.
Karataş, burada yaptığı açıklamada, "Bir kadının üstünden yükünü hafifletmek onlara verilebilecek en güzel hediyedir. Genç Kızılay gönüllüleri her daim başımızın üstünde yeri olan değerli kadınlarımızın yükünü hafifletmek için burada olacaktır." ifadesini kullandı.
Kadınlar ise duyarlı davranışlarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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