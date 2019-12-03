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Genç Kızılay üyeleri engelliler için farkındalık oluşturdu

Genç Kızılay Kayseri İl Başkanlığı üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında vatandaşların engelli vatandaşlara karşı duyarlılığını arttırmak için empati standı kurdu.

03.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:38Genç Kızılay üyeleri engelliler için farkındalık oluşturdu
Genç İl Başkanlığı üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında vatandaşların engelli vatandaşlara karşı duyarlılığını arttırmak için empati standı kurdu.

Cumhuriyet meydanındaki tekerlekli sandalye, baston ve işitme engelliler için de çeşitli materyallerin bulunduğu stantta, vatandaşların engelli vatandaşlara karşı empati kurmaları sağlanıyor. Vatandaşlar; tekerlekli sandalyeye binerek, bastonla yürüyerek kısa bir süre de olsa engellilerin yaşamlarını anlama fırsatı buluyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç Kızılay Kayseri İl Başkanı Mithat Tilev; Gençlik oluşumu olarak yaklaşık 2 yıldır görev yürütmekteyiz. Güzel farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bugün de Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 25 gönüllü arkadaşımızla beraber 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde vatandaşlarımızla birlikte farkındalık yapacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Vatandaşlarımızı, bununla alakalı duyarlılığa davet ediyoruz. Yoğun bir katılım söz konusu. İnşallah güzel geçeceğini umut ediyoruz. Etkinliğimizde tekerlekli sandalyemiz var, görme engelli bireylerimiz için bastonumuz var. İşitme engelli bireylerimiz için materyaller getirdik" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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